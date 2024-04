Lasta aspettando il via libera per laprima di intensificare il proprio mercato. Tuttavia, i progetti e le linee guida sono già chiari. Si prevede l'acquisto di almeno un difensore e un centrocampista, se non addirittura due, tenendo conto delle possibili partenze di giocatori di spicco. Inoltre, si mira a rafforzare il reparto offensivo con un paio di ali adatte al sistema di gioco 4-3-3, per offrire un'alternativa al tradizionale 3-5-2. Ci si aspettano rinforzi in tutti i reparti, anche per quanto riguarda la panchina.Il compito del direttore tecnico Cristiano Giuntoli sarà quello di costruire una squadra più competitiva sia nei titolari che nelle riserve, al fine di avvicinarsi all'Inter e prepararsi al meglio per il ritorno alle competizioni europee di alto livello e per il debutto al Mondiale per club a 32 squadre.