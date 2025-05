Juventus, le priorità di Comolli

AFP via Getty Images

Comolli-Juventus, le priorità

Presente questa sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finale di Champions League tra Inter e PSG,è già operativo sottotraccia alla Juventus , dove però la sua avventura inizierà ufficialmente lunedì con i comunicati di rito e lo sbarco alla Continassa. Come scrive Gazzetta.it, l'agenda dell'ex presidente del Tolosa è già fitta: dai primi colloqui con, che ha seguito da Spalato gli sviluppi e le indiscrezioni delle ultime ore, fino al confronto diretto con la squadra.

La situazione di Vlahovic

Tra le priorità di Comolli, poi, ci sarà la conferma dei tre prestiti "di lusso" – Francisco Conceição, Randal Kolo Muani e Renato Veiga – in vista del Mondiale per Club, per cui la Juventus partirà per gli Stati Uniti il prossimo 14 giugno. Ma non solo: sul tavolo del nuovo direttore generale c’è anche il delicato caso di. L’attaccante serbo è fermo da tempo sul fronte rinnovo, dopo lo stop alle trattative avvenuto con la precedente dirigenza.Il contratto in scadenza nel 2026 impone una decisione: Comolli tenterà di capire se ci siano ancora margini di dialogo con l’entourage del giocatore o se la separazione sarà l’unico esito possibile. Al momento, quest’ultima opzione sembra prevalere. Newcastle, Galatasaray e Fenerbahce sono alla finestra, pronti a muoversi per assicurarsi il centravanti di Belgrado.