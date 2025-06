Juventus, le prime parole di Savona dopo il rinnovo

Getty Images

La Juventus punta sul futuro e blinda uno dei suoi gioielli più promettenti. Nicolò Savona ha firmato il rinnovo del contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2030. Un accordo importante per il terzino classe 2003, cresciuto nel vivaio juventino e oggi protagonista in Prima Squadra.Il prolungamento rappresenta un riconoscimento concreto per il percorso di crescita compiuto da Savona, che ha vestito la maglia bianconera fin dall’età di otto anni. Dopo aver attraversato tutte le categorie del Settore Giovanile, si è distinto nella squadra Next Gen prima di essere promosso in Prima Squadra ad agosto 2024. Da allora ha collezionato presenze, minuti e consensi, guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico e della dirigenza.

Le prime parole dopo la firma testimoniano tutto il suo entusiasmo: “Ciao bianconeri, sono davvero felice di aver rinnovato il mio contratto con la Juventus. Ci vediamo presto in campo, sempre forza Juve”, ha dichiarato Savona.La Juventus, con questo rinnovo, conferma la propria volontà di costruire il futuro valorizzando i talenti cresciuti in casa. Savona sarà una pedina fondamentale nella difesa bianconera per gli anni a venire.