Juventus, le parole di Modesto: 'Lavorerò a stretto contatto con Comolli e Tudor'

Modesto nuovo dt della Juventus, le prime parole

La Juventus ha il suo nuovo direttore tecnico , carica che è stata affidata a, che in Italia ha già lavorato come dirigente del Monza, oltre alle esperienze in Grecia e in Inghilterra. Modesto si aggiunge quindi alla struttura dirigenziale bianconera, che vede come figura centrale Damien Comolli. Modesto infatti riporterà all'ex Presidente del Tolosa. Di seguito le prime parole di Modesto da dt della Juventus.Il 46enne francese ha prima di tutto espresso la gioia di iniziare questa nuova avventura della sua carriera: "Entrare a far parte di una società tanto gloriosa rappresenta per me un onore e una grande responsabilità".

"Questo club vanta una storia straordinaria e una cultura della vittoria che ammiro profondamente", ha aggiunto Modesto, che poi ha fatto chiarezza anche sui compiti che svolgerà all'interno del club: "Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso,Metterò a disposizione tutta la mia esperienza e il mio impegno per contribuire al successo della Juventus, in Italia e in Europa".Anche Comolli ha rilasciato dichiarazioni sul ruolo che avrà Modesto, dando il benvenuto al nuovo dirigente con cui lavorerà insieme alla Juventus. QUI LE PAROLE DI COMOLLi.