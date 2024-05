Dopo l'annuncio arrivato questa mattina, in cui la Juventus ha comunicato che Paolo Montero sarà l'allenatore per le ultime due partite della stagione, l'ex giocatore bianconero ha diretto il suo primo allenamento alla guida della prima squadra. Domani la Juve affronterà il Bologna in trasferta; una gara che vale il terzo posto in campionato. La Juventus ha pubblicato sui social le prime immagini di Montero durante la sessione di allenamento. Di seguito il VIDEO.