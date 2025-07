Juventus, le parole di Kenan Yildiz dopo il Real Madrid

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid e l’eliminazione dal Mondiale per Club, Kenan Yildiz ha commentato a caldo la prestazione della Juventus, mostrando maturità e consapevolezza.“Ci siamo preparati bene per questa partita, e abbiamo giocato un buon match. Abbiamo perso contro una squadra molto forte, sono una delle favorite, anche se ci sono molte grandi squadre”, ha dichiarato l’attaccante turco al termine dell’incontro.La Juventus, nonostante la delusione per l’uscita anticipata dalla competizione, ha mostrato segnali incoraggianti soprattutto nella gestione della gara e nell’atteggiamento in campo. Contro un Real Madrid solido e cinico, i bianconeri hanno comunque tenuto testa a lungo, creando alcune occasioni importanti e restando sempre in partita.

Yildiz, uno dei giovani più promettenti della rosa, si è distinto per impegno e determinazione, confermando di essere sempre più al centro del progetto juventino.Ora per la Juventus è tempo di guardare avanti: l’obiettivo sarà ripartire con energia in vista della nuova stagione e capitalizzare l’esperienza maturata contro avversari di altissimo livello come il Real Madrid.