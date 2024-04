L'ex allenatore della Juventus, Fabio Capello, ha parlato alla Gazzetta dello Sport "rispondendo" ad alcune parole che Federico Chiesa aveva rilasciato dopo la sfida contro la Lazio di Coppa Italia: "Ho letto una dichiarazione di Federico, secondo cui la Juve ha pagato a livello mentale la sconfitta contro l’Inter in quello che a inizio febbraio poteva essere visto come uno scontro-scudetto. Credo invece che ci sia davvero una differenza troppo netta tra le due squadre. La Juventus non ha la qualità dell’Inter, specie nelle posizioni chiave del centrocampo. I giocatori di Inzaghi lì sono di un altro livello rispetto ai bianconeri".