"Massimiliano? Siamo felicissimi di lavorare con lui, ha dimostrato in passato e ancora oggi di essere un grandissimo. Ha un anno e mezzo di contratto, vogliamo proseguire con lui e a fine anno abbiamo tempo di sederci e programmare”. Queste le parole di Cristiano nel pre partita diParole che sembrano blindare il tecnico livornese anche per il prossimo futuro. Parole che, sui social, stanno facendo discutere i tifosi esacerbando l’ormai eterna divisione tra chi sostiene Allegri e chi, invece, vorrebbe vedere un altro allenatore.Ma cosa significano le parole di Giuntoli? Il dirigente bianconero sembra mandare la palla dall’altra parte, esprimendo la volontà di continuare insieme, sì, ma non ad ogni costo. Le parti si incontreranno, probabilmente prima dell’estate e del termine della stagione, per parlare di un eventuale rinnovo. Non ad ogni costo, però, come dicevamo. Troppi i 7 milioni annui che ad oggi percepisce Allegri. Accetterà di diminuire il proprio ingaggio? Il nodo sembra essere questo.