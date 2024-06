Il difensore della Juventus Gleisonha parlato a Marca, commentando quanto accaduto con Max Allegri: "Nessuno poteva aspettarselo, nemmeno lui, che tutto finisse così. Forse potevo immaginare che sarebbe andato via, ma non così. E’ una cosa che non sta a noi giocatori giudicare. Siamo lavoratori, dobbiamo rispettarlo e guardare avanti. Ho solo parole di gratitudine per lui perché ha chiesto il mio acquisto e mi ha aiutato molto a crescere e a fare una stagione molto buona".