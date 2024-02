"Con lui sono diventato molto più forte. Un allenatore che lavora sempre tanto, anche in prima persona, sul campo. Chiede sempre il massimo in ogni esercizio anche con la testa. Mi ha reso un giocatore molto migliore", le parole di Matthijs de Ligt rilasciate alla Gazzetta dello Sport sul suo ex allenatore alla Juventus, Maurizio Sarri, Il difensore olandese affronterà la Lazio in Champions League. Per lui, fino a qui, una stagione con più ombre che luci al Bayern Monaco.