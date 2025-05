Juventus, le novità su Osimhen

Getty Images

Victor Osimhen continua a essere un nome caldo in casa Juventus. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli non ha mai smesso di sognare il colpo a effetto per rinforzare l’attacco bianconero, e il nome in cima alla lista resta proprio quello del centravanti nigeriano del Napoli.L’operazione, tuttavia, è tutt’altro che semplice: il cartellino di Osimhen vale almeno 85 milioni di euro e servirà una strategia precisa per tentare l’assalto, magari con l’obiettivo di presentarsi al meglio in vista del Mondiale per Club, a cui la Juve parteciperà nel 2025.

Il club bianconero, comunque, non si concentra solo su Osimhen. Il reparto offensivo è al centro di valutazioni più ampie, soprattutto considerando le situazioni ancora da definire di Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani.