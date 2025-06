Juventus, le novità su Kolo Muani

Getty Images

La Juventus continua a lavorare sul fronte offensivo e tra le priorità del calciomercato estivo 2025 c’è il futuro di Randal Kolo Muani. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno trattando con il Paris Saint-Germain per prolungare il prestito dell’attaccante francese, con l’obiettivo di inserire un’opzione di riscatto a partire dal 2026.L’idea della Juve è chiara: niente acquisto immediato, ma una formula che consenta di valutare Kolo Muani ancora per una stagione, prima di un investimento definitivo. Una strategia che consentirebbe al club bianconero di rispettare i paletti economici imposti dalla nuova gestione, senza rinunciare a un profilo internazionale e già inserito nel gruppo.

Dalla Continassa filtra ottimismo: i rapporti con il PSG sono buoni e c’è fiducia sulla possibilità di trovare un nuovo accordo. Kolo Muani ha mostrato segnali positivi nella seconda parte della scorsa stagione e la Juventus crede ancora nel suo potenziale.Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti. Il club parigino valuterà la proposta bianconera, ma la strada del prestito bis con riscatto posticipato sembra la più concreta al momento.