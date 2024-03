Juventus, come stanno McKennie e Rabiot?

Una nuova giornata di lavoro alla Continassa, una nuova giornata agli ordini di Max Allegri per preparare la prossima sfida, l'impegno di campionato dei bianconeri contro l'Atalanta, in scena all'Allianz Stadium alle 18.00. Una gara che dovrebbe, salvo imprevisti, riportare Moisetra i convocati. Diversi, invece, i possibili assenti, le cui condizioni si sapranno con maggiore certezza con il passare dei giorni.Se Kean, infatti, oggi ha lavorato in campo con la squadra e dovrebbe esserci con l'Atalanta, gli altri - Mattia Perin, Weston McKennie e Adrien Rabiot - proseguono lavoro personalizzato. I primi due, però, sul campo, con il francese, invece, solo in palestra. Lo statunitense lavora per esserci domenica, ma la sua situazione resta ancora variabile. Diverso, invece, il discorso che riguarda Rabiot, molto dipenderà anche dalle sue sensazioni con il passare delle ore e dei giorni. Domani un nuovo allenamento, alla mattina, per preparare una sfida importante in ottica Champions League.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.