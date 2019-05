Your browser does not support iframes.

Un sabato ricco ed emozionante in casa Juventus, a partire dalla conferenza stampa andata in scena all'Allianz Stadium: è l'ultima vigilia da tecnico bianconero di Max Allegri, tra una formazione già decisa e un saluto ai giornalisti. C'è il campo (la partita contro la Sampdoria) ma anche e soprattutto il mercato. Sì, perché ad Allegri subentrerà presto un nuovo allenatore e la dirigenza si sta muovendo senza sosta per trovare il profilo ideale. Nel frattempo i progetti per la prossima stagione vanno avanti: dal rinnovo imminente di Moise Kean all'apertura per la cessione di Mattia Perin, fino alla pazza idea Sergio Ramos. Tutto questo e molto altro, come sempre, nella nostra sintesi.



