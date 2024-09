DaMilano – Juventus, Adidas e Studiosgura sono pronte a scuotere la scena della Milano Fashion Week con un evento che celebra la terza maglia della Juventus, fondendo sport, moda e cultura giovanile in un mix travolgente.Il concept e la direzione creativa dell’evento nascono da un’interpretazione di Gianpaolo Sgura, con l’obbiettivo di catturare, rivisitare ed omaggiare l'estetica underground degli anni '80 di New York, con un percorso immersivo tra AI e design vintage. I protagonisti di questa esperienza visiva saranno personaggi immaginari, vestiti con la nuova terza maglia, in un contesto che rievoca l'epoca d'oro dell'hip hop nella Grande Mela. Un richiamo ai tempi in cui la fusione tra disco, funk e hip hop ha dato vita a nuove forme di espressione, incarnando perfettamente la sinergia tra sport e streetwear.Non mancheranno le sorprese musicali: tra i DJ che animeranno la serata, spiccano i nomi di Kerri Chandler, pioniere della house music newyorkese, e Fatima Koanda, la talentuosa dj italiana nota per le sue sonorità house e afro-tribali.L'evento rappresenta una celebrazione della gioventù e del dinamismo culturale, con la terza maglia della Juventus firmata adidas che si conferma simbolo di stile e innovazione.Per l'occasione, la terza maglia, andata sold out nelle scorse settimane, sarà nuovamente disponibile in pre-order sullo store online della Juventus, offrendo ai fan un’altra possibilità di indossare un pezzo di storia che unisce passato e presente.