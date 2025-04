Juventus, le idee per il Monza: un'esclusione di lusso, Kolo Muani guida l'attacco

AFP via Getty Images

Le prime idee di Tudor per Juventus-Monza

C'è un momento, nelle stagioni incerte, in cui le scelte non si pesano più con la bilancia della prudenza, ma si abbracciano con il coraggio dell’istinto. Igor Tudor lo sa bene., uno dei simboli della stagione bianconera, potrebbe iniziare dalla panchina. Un segnale forte, più mentale che tecnico. Perché servono gambe fresche, ma soprattutto teste leggere, capaci di reggere il peso di una corsa alla Champions che si fa ogni giorno più sottile. Così, sulla corsia di destra, Tudor è pronto a lanciare Timothyalto, libero di strappare e affondare come un'ala d'altri tempi, mentre a sinistra toccherà ancora a Weston, reinventato esterno di lotta e di governo.Oggi pomeriggio, squadra in campo. Nel mentre? Un po' di novità. Sotto le luci dell’Allianz Stadium si riaccenderà anche la lanterna di. L'argentino, sempre in campo dall'arrivo del croato, avrà stavolta in mano le chiavi della trequarti: dovrà inventare, rompere gli equilibri, regalare quel brivido che è mancato nella sconfitta contro il. Accanto a lui, nel mosaico immaginato da Tudor, tornerà a brillare anche Kenan. Il talento turco riprende il suo posto da titolare, portando in campo la sua fame giovane e quel modo leggero e sfacciato di interpretare il calcio.E davanti, dove il vuoto lasciato dall’infortunio di Dusanpesava come una montagna, arriva il momento di Randal. Il francese vestirà i panni del centravanti, pronto a duellare con i centrali del Monza, a infilarsi tra le maglie avversarie come vento tra le rocce. Non sarà solo la ricerca del gol a guidarlo, ma quella necessità impellente di dare una direzione a un finale di stagione che per la Juventus significa tutto.Tudor cambia, insomma. Ma non per disperazione: per inseguire una squadra più viva, più feroce, più capace di accendere quella fiamma che troppo spesso si è vista tremolare. Sa che il futuro passa da serate come questa. Sa che il Monza di Palladino non farà sconti. Ma sa anche che, a volte, serve solo ritrovare il gusto di giocare con leggerezza, senza calcoli, lasciando che a guidare siano la fame e il talento. La Juventus ha bisogno di vincere. Tudor ha bisogno di crederci. E per una notte, forse, entrambe le cose possono coincidere.