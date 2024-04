Fabio, centrocampista classe 2003 della Juventus, è stato costretto a fermarsi in vista dell'impegno contro il Cagliari, a causa di un problema all'alluce. Questa mattina ha svolto un allenamento in piscina anziché in campo con il resto del gruppo. Tuttavia, non vi sono preoccupazioni sulle sue condizioni in vista della sfida contro i sardi, e si prevede che sarà disponibile per la partita.