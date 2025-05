Juventus, le condizioni di Koopmeiners

AFP or licensors

Uno “spareggione” tira l’altro: dopo il pareggio per 1-1 a, la corsadellaripartirà sabato sera all’Olimpico contro la Lazio. Ma l’operazione Roma è cominciata con più dubbi che certezze alla Continassa.Teun, già out contro Parma, Monza e Bologna, continua a convivere con i dolori al tendine d’Achille causati da una fastidiosa infiammazione. Igor Tudor non ha ancora perso le speranze, ma al momento è difficile immaginare un suo recupero. Stesso discorso per Federico Gatti, alle prese con problemi fisici.

La Juventus rischia quindi di affrontare la Lazio in piena emergenza: con un Vlahovic in più (finalmente pronto per la convocazione) ma con Cambiaso out per un problema muscolare. Assente anche Yildiz, che sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica per la gomitata a Bianco contro il Monza.