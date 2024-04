Dopo il pareggio ottenuto in rimonta contro il, laè tornata questa mattina alla Continassa per riprendere gli allenamenti in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Secondo quanto comunicato dal club attraverso il proprio sito ufficiale, i giocatori che sono scesi in campo ieri sera hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto della squadra si è dedicato a esercitazioni focalizzate sul possesso palla, culminate in una partitella finale.Alla sessione di allenamento ha partecipato anche Fabio, che sembra aver superato definitivamente il problema all'alluce che lo aveva tenuto fuori. Tuttavia, Moiseha continuato ad allenarsi a parte, suggerendo che potrebbe non essere al massimo della forma per la prossima partita.