Federico Chiesa, problema al piede: le condizioni

Resta da valutare,. L'esterno bianconero ha ricevuto un incoraggiante aggiornamento sul suo stato fisico dopo aver riportato una contusione al piede destro nella partita di ieri sera di San Siro, persa dai bianconeri contro l'Inter.Secondo le ultime notizie,. Questa notizia arriva come un sollievo per la squadra e i tifosi, considerando l'importanza di Chiesa nel gioco e considerando la possibile assenza di Vlahovic nella prossima partita.Chiesa resta infatti uno dei pilastri della squadra, dimostrando costantemente il suo valore con prestazioni importanti sul campo. La sua assenza avrebbe potuto rappresentare una perdita significativa per il club, ma i segnali di miglioramento nella sua condizione sono motivo di speranza e ottimismo per Allegri e per la squadra.Mentrecontinua il suo percorso di recupero, i suoi compagni di squadra e lo staff medico lavoreranno per assicurarsi che ritorni al massimo delle sue capacità il prima possibile.