Dusanè indisponibile, ma il suo infortunio non è motivo di preoccupazione: si tratta solo di un sovraccarico muscolare che richiede alcuni giorni in più di riposo. Al suo posto scenderà in campo Arek Milik, assente per squalifica nell'incontro contro l'Inter domenica scorsa e desideroso di riscattarsi dopo il cartellino rosso ricevuto contro l'Empoli, che potrebbe aver inciso sul cammino verso lo scudetto della Juventus.Max Allegri, salvo sorprese, dovrebbe schierare una formazione juventina con Federico Chiesa tra i titolari, a distanza di due mesi dall'ultima apparizione in campionato. Chiesa è favorito su Kenan Yildiz per affiancare il centravanti polacco, rappresentando il principale dilemma da risolvere nella giornata di preparazione al monday night match all'Allianz Stadium.