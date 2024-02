Negli ultimi minuti diha offerto un'instancabile dimostrazione di sacrificio, nonostante sia sembrato chiaramente in difficoltà. Il giocatore ha mostrato segni evidenti di essere claudicante, indicando problemi fisici.Dopo la partita, la prima diagnosi è stata questa: Danilo ha subito un trauma alla caviglia sinistra. Si prevedono accertamenti nei prossimi giorni per valutare l'entità del danno e pianificare il percorso di recupero. La notizia preoccupa i tifosi e solleva domande sulle possibili conseguenze per il giocatore e per la squadra.