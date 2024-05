Dalla Continassa, centro sportivo della, emergono poche novità positive per quanto riguarda: l'esterno brasiliano ha continuato ad allenarsi separatamente, e la sua disponibilità per il prossimo match contro la Salernitana rimane incerta. Il recupero dell'atleta appare difficile, con lo staff medico che sta monitorando attentamente la sua condizione. La Juventus dovrà prendere una decisione ponderata in merito alla sua inclusione nella lista dei convocati, considerando l'importanza dell'incontro e l'evoluzione del suo stato di salute nelle prossime sessioni di allenamento.