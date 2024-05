Domani, 23 maggio, è previsto un importante incontro trae il presidente del, Joey Saputo. Questo incontro sarà l'ultimo passo necessario per liberare Motta dal suo attuale contratto con il Bologna. Una volta concluso l'accordo, Motta potrà firmare un contratto triennale con la, che prevede uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione. Queste cifre rappresentano una novità rispetto alle informazioni emerse nelle ultime ore. Gianluca Di Marzio ha sottolineato che Thiago Motta è il favorito per il ruolo e si trova ormai in dirittura d'arrivo per finalizzare l'accordo con la Juventus.