Juventus, le cifre dell'accordo con Sancho

La Juventus spinge per Jadon Sancho, obiettivo prioritario per rinforzare le fasce offensive. Secondo Tuttosport, l’esterno inglese ha già dato disponibilità al trasferimento e ha trovato un’intesa di massima con il club bianconero: contratto quadriennale da oltre 5 milioni netti a stagione, più bonus. L’accordo conferma il forte interesse reciproco tra le parti.Il Manchester United, che non punta più su Sancho e lo ha fuori rosa da tempo, è pronto a cedere. Dalla richiesta iniziale di 30 milioni, si è scesi a 25, ma la Juve punta a chiudere l’operazione intorno ai 15 milioni bonus inclusi, sfruttando la volontà del giocatore di trasferirsi a Torino. Nessuno scambio è previsto, nonostante i vecchi rumors su Douglas Luiz o Vlahovic.

Dopo il mancato arrivo la scorsa estate per l'inserimento del Chelsea, Sancho ora vuole cambiare aria. L’ex Dortmund è pronto a spingere per una buonuscita, pur di agevolare l’operazione.Per Igor Tudor, Sancho rappresenterebbe un tassello chiave nel progetto tecnico: esterno rapido, tecnico e duttile, ideale per un modulo offensivo. Con lui, la Juve alzerebbe il livello e rilancerebbe le proprie ambizioni Scudetto.