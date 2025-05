Juventus, le alternative ad Antonio Conte

La Juventus resta in attesa della decisione di Antonio Conte sul suo futuro, ma prepara le contromosse. Se il tecnico salentino dovesse accettare la permanenza al Napoli, il club bianconero sarà costretto a virare su altri profili per la panchina. Resiste, anche se con sempre meno forza, la candidatura di Igor Tudor, che guiderà la squadra al prossimo Mondiale per Club, ma il suo futuro a Torino è tutt’altro che certo.Tra le alternative più concrete spunta il nome di Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale, che potrebbe contare sul sostegno di Giorgio Chiellini, con cui ha condiviso importanti successi in azzurro. Da non sottovalutare nemmeno Gian Piero Gasperini, attualmente più vicino alla Roma, ma che potrebbe prendere in considerazione un ritorno a Torino qualora la Juve decidesse di affondare il colpo.

L’arrivo imminente di Damien Comolli, nuovo dirigente bianconero ed ex presidente del Tolosa, potrebbe però portare a soluzioni meno prevedibili. Con la sua esperienza internazionale, l’ipotesi di un allenatore straniero, magari a sorpresa, prende quota. La Juventus osserva, riflette e aspetta: tutto ruota attorno alla scelta definitiva di Conte, attesa nelle prossime ore.