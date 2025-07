Juventus, le alternative a Kolo Muani in attacco: tre profili sondati

Getty Images

E se non arrivasse Kolo Muani alla Juventus? Damien Comolli deve essere pronto anche a questo scenario e infatti sta sondando diversi profili per l'attacco. Ecco quali sono le alternative che ha in mente la Juventus.Parlando di nomi che alla Continassa circolano per l'attacco, mon si può allora non ripartire da Rasmus Hojlund del Manchester United, come riferisce Tuttosport, che era uno dei nomi principali sul mercato bianconero quando Cristiano Giuntoli era al timone del mercato. Torna in auge, il danese, perché di fatto, si legge, un accordo per l’uscita dai Red Devils è sempre più vicino, e i colloqui sull’asse che parte dallo Stadium e arriva a Old Trafford sono costanti.

C'è poi Darwin Nunez, anche lui in uscita dal Liverpool e che era stato trattato dal Napoli. Il Liverpool lo valuta sui 60 milioni, ma è aperto a formule fantasiose, compreso il prestito, riferisce il quotidiano, aggiungendo che un prestito potrebbe essere determinante per avvicinare in tempi rapidi Gonçalo Ramos, pure lui dal Psg.