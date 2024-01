gallery

Non certo una giornata come le altre, questoLa Juventus, dopo aver presentato Tiago Djalò in conferenza stampa , è pronta ad accogliere il nuovo arrivo dal River Plate, Francisco, giovane trequartista argentino classe 2008.Nel frattempo, è arrivata la notizia: Federico Chiesa salterà la partita contro l'Empoli , puntando al recupero per il big match contro l'Inter.Tiene ancora banco il caso arbitri, che occupa nuovo spazio nelle cronache, con dichiarazioni e polemiche legate alle recenti decisioni arbitrali.Il presidenteha respinto voci su un interesse per. Infine, la società ha avviato l'operazione di raggruppamento azionario in Borsa, con un calo significativo del valore del titolo.