E' stata prima di tutto la giornata in cui si sono ricordate le vittime della tragedia dell'Heysel, risalente a 39 anni fa esatti. Presente alla commemorazione organizzata a Torino – dall’associazione Quelli di via Filadelfia - il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero.Tra le notizie del giorno, c'è stato l'annuncio diil club bianconero ha voluto omaggiare il difensore con un lungo messaggio. Non si ferma il mercato, che vedrà la Juve molto protagonista già in queste settimane come dimostrato dall'operazione per Michele Di Gregorioe proprio riguardo al tecnico, prossimo allenatore della Juventus, sono arrivate importanti novità.