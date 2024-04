Kenanincanta sempre di più e fa sognare i tifosi della Juventus. Nella gara di ieri contro la, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia (poi vinta dai ragazzi di Allegri per 2-0) è subentrato a Federico Chiesa nel corso del secondo tempo. Non ha tardato a mettere in luce tutto il suo talento, come di consueto. Il giovane turco infatti è stato protagonista di una giocata che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi. Di seguito il video.