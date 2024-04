Lazio-Juve, che confusione con Yildiz

Lazio-Juve, dal bordocam Dazn al caso Acerbi

Se ne è parlato nel pre partita, durante il match e ampiamente anche dopo. La fotografia di, la partita di campionato giocata all'Olimpico, è mossa, sfocata; insomma si capisce poco e nulla.A rendere plasticamente la cosa, ila cura di Dazn e, in particolare, il passaggio che riguarda l'ingresso in campo di Kenan Yildiz Massimilianodecide di operare il cambio e mettere dentro. Prima gli parla Marco: "", poi interviene Allegri: "Siamo 3-5-1-1 con Yildiz dietro Kean", ancora Landucci: "Sì, ma difendiamo a 4".Yildiz entra e Allegri grida a Locatelli: "Manu, ci mettiamo 3-5-1-1, con Yildiz davanti". Come recepito poco prima in panchina, però, il giovane turco in fase di non possesso si sistema largo sulla linea di centrocampo e questo ad Allegri non torna e invita Yildiz a stare più dentro al campo, con l'aiuto di Locatelli a fare da tramite. Ma le informazioni date dalla panchina sono in contrapposizione e ne consegue che la Juventus lascia per qualche minuto il fianco scoperto: da lì nasce l'azione che termina con il contatto Bremer Insomma, tanta confusione, troppa confusione,, al di là dei diversi momenti della partita e della capacità di adattarsi a questi.Per quel che riguarda la produzione di Dazn, c'è un altro tema che emerge dai social. Diversi tifosi, infatti, nel commentare il lancio fatto dall'emittente, di domandano: "Qui si può vedere anche il labiale di Landucci, come è possibile che non si sia visto quello che ha detto Acerbi a Juan Jesus?".