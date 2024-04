Durante i primi minuti della semifinale di andata della Coppa Italia tra Juventus e Lazio, si è verificato un episodio degno di nota. Vecino si è lanciato su un pallone libero nell'area della Lazio, ma da dietro è stato anticipato da Cambiaso, subendo un calcio dal giocatore laziale: un fallo evidente. L'arbitro Davide Massa ha immediatamente fischiato il calcio di rigore. Tuttavia, il VAR è intervenuto per valutare la posizione di Cambiaso nel momento del colpo di testa precedente di Vlahovic, poiché potrebbe essere stato in fuorigioco e poi rientrare in posizione regolare con il colpo di testa successivo di Patric.Massa ha concluso che il colpo di testa di Patric non costituiva una nuova giocata , quindi ha deciso di annullare il penalty per fuorigioco. Tale decisione è stata considerata corretta da Graziano Cesari, poiché, secondo le interpretazioni arbitrali più recenti, l'azione del difensore laziale non può essere considerata una giocata, che di solito è valutata come tale quando il giocatore ha libertà nel colpire la palla, specialmente nei casi di palla bassa.