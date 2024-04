Laè tornata finalmente alla vittoria, grazie ai gol degli straripanti Dusane Federico. Sono bastati loro due, gli uomini più attesi, per battere laall'Allianz Stadium e mettere nel mirino la finale di, oltre che per far tacere almeno per un po' le critiche e guardare con rinnovata fiducia all'ultima parte di stagione. A prendersi la copertina della serata, dunque, sono stati proprio i due attaccanti, ma per una volta quasi tutti i bianconeri si sono meritati la sufficienza in pagella con una buona prestazione. Tutti tranne qualcuno...Clicca sulla gallery in alto per le pagelle dei principali quotidiani sportivi!Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.