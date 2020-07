1







di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

La Juve supera la Lazio: 2-1 firmato Cristiano Ronaldo e ora lo scudetto dista solo quattro punti. Le due squadre si annullano nei primi 45 minuti all'Allianz Stadium. Ritmi molto bassi con la Juve che ci prova e la Lazio che si difende con ordine provando le solite ripartenze. La palla gol più importante per i bianconeri ce l'ha Alex Sandro all'11' che scheggia il palo estero alla sinistra di Strakosha. Durante la prima frazione ci provano anche Rabiot dopo una progressione in stile San Siro e Cristiano Ronaldo che, di testa come Alex Sandro, non trova la porta dei biancocelesti. Sul finale grave errore di Bentancur che spiana la strada a Immobile che per fortuna dei bianconeri centra il palo. La ripresa inizia con l'uno-due dei bianconeri, prima Ronaldo si guadagna il rigore per tocco di mano di Bastos in area, poi è lo stesso CR7 a insaccare a porta vuota l'assist di Dybala, che strappa la palla dai piedi di Felipe Luiz a centrocampo e serve al portoghese il pallone del ko. Sembra tutto ok e invece a poco più di 10' dalla fine Bonucci si addormenta su Immobile, lo stende in area e causa il rigore realizzato dal biancoceleste. I minuti finali sono di paura vera per i bianconeri ma alla fine arrivano i tre punti e ora lo scudetto è a un passo. Scorri o clicca sulla gallery per le pagelle di Juve-Lazio