Arbitro: Massa di Imperia

Massa di Imperia Assistenti: Meli e Alassio

Meli e Alassio Quarto ufficiale: Rapuano

Rapuano VAR e AVAR: Di Paolo e Abisso

Juventus-Lazio, la moviola

Tre giorni fa allo stadio Olimpico, questa sera all'Allianz Stadium; Juventus e Lazio si affrontano per la seconda volta in poco più di 72 ore.. I bianconeri, dopo la sconfitta in campionato per il gol nel finale di Marusic, proveranno a "vendicarsi" sportivamente. Dall'altra parte, il nuovo allenatore bianconceleste ed ex di turno, Igor Tudor, cercherà un altro sgambetto che potrebbe compromettere la posizione di Massimiliano Allegri . Segui di seguito su Ilbianconero la MOVIOLA di Juventus-Lazio. QUI IL LIVE DI JUVE-LAZIO Segui su IlBianconero la moviola della partita con i principali episodi arbitrali di Juventus-Lazio.50' - Regolare il gol di Federico Chiesa che parte in posizione regolare.49 - Gila ferma Gatti in contropiede, Massa lo grazia, niente giallo!43' - Patric da dietro su Chiesa, solo rimessa per Massa.35 - Ammonito Gatti per l'intervento su Isaksen.11' - Massa assegna il rigore per l'intervento di Vecino su Cambiaso. Poi il Var lo richiama per un presunto fuorigioco dell'esterno bianconero che però dopo il colpo di testa volontario di Patric era rientrato in gioco. Il direttore di gara decide comunque di cambiare idea e non concedere il penalty. Clamoroso errore.8' - Gatti interviene su Zaccagni, pallone che finisce sul fondo. C'era calcio d'angolo per la Juventus, non assegnato.