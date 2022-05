Una serata in trasferta. Rafael Leao ieri sera era allo Stadium per la gara tra Juventus e Lazio, vista dagli spalti con tanto di addio di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Ha vissuto tutto in diretta, accendendo anche qualche sentimento di mercato... Sì, perché la sua presenza mentre il Milan si gioca lo scudetto ha scatenato i tifosi, anche quelli rossoneri preoccupati. Perché era lì? Niente mercato, era ospite del suo amico Moise Kean, che lo ha invitato all'Allianz Stadium. Così ha salutato anche Jovane Cabral, attaccante della Lazio che era con lui allo Sporting Lisbona.