Juventus-Lazio: dubbi e ballottaggi di formazione

Piùdi. Piùdi. Per il resto, ecco, la Juventus non dovrebbe cambiare pelle, neanche dopo il tonfo all'ultimo minuto contro la Lazio di Tudor . Che torna, intanto, e lo fa in una gara che ha un valore decisamente importante: regala l'andata delle semifinali di Coppa Italia, e l'accesso al turno successivo vorrebbe dire la possibilità di sollevare un trofeo e ritrovarsi a lottare per la Supercoppa Italiana. Non è roba banale.Così la Juve, che schiererà Perin, portiere di coppa, deve scrollarsi di dosso quanto prima la delusione dell'Olimpico e calarsi in una nuova mentalità. Più dinamica. Meno sparagnina. Per Allegri, vale la regola del Gattopardo: per cambiare tutto occorra che nulla cambi.Messe a posto le certezze, tocca allora sviscerare i dubbi. Il primo: chi sarà il terzo di difesa, con Danilo e Bremer? Rugani insidia Gatti, che in questo momento sembra comunque in vantaggio.In mezzo McKennie rientrerà dal primo minuto, mentre Miretti sarà in panchina. Locatelli e Rabiot non si toccano. Così comedavanti: è mancato tremendamente a Roma . Al suo fianco, più Chiesa di Yildiz. Ma qui le sorprese sembrano forse inevitabili.