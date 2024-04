Come nei più classici thriller: quando il dramma è dietro l'angolo, la Juve ha capito come rispondere, scrollandosi di dosso tutte le difficoltà degli ultimi sei mesi. Una rondine non fa primavera, ma questa vittoria fa comunque notizia:Tutto in standby, in ghiaccio. Mille parole che volano via dopo una prestazione tutto sommato buona, soprattutto nella ripresa. Se la Juve non può dirsi guarita, si può sostenere che quantomeno ci stia provando. Che la squadra, ecco, sia realmente con l'allenatore.Una buona notte ad Allegri: dormirà sonni più tranquilli.