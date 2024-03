Lascenderà in campo questa sera alle 18 allo stadio Olimpico di Roma per la gara contro la. La prima con Igor Tudor sulla panchina dei biancocelesti, quindi una gara imprevedibile. Chi sicuramente però guiderà l'attacco della Juventus questa sera è Moise. In assenza di Dusan Vlahovic per squalifica ed Arek Milik per infortunio la scelta sul centravanti è pressoché obbligata. Da quanto però Moise non giocava titolare? Dalla partita Juventus-Cagliari, dello scorso 11 novembre allo Stadium. Questa sera quindi un'occasione da non lasciarsi scappare.