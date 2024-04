Juve-Lazio, il segnale di John Elkann

Il momento è delicato e così arriva il segnale della proprietà. In tribuna all’Allianz Stadium, per assistere a Juventus-Lazio , c’è anche John, ad di Exor. Il numero uno, colui che mette l’ultima parola sulle decisioni del club bianconero, futuro di Massimiliano Allegri incluso Come detto, il segnale è forte e chiaro. La proprietà, in un momento così delicato e complicato, si schiera accanto alla squadra. La osserva da vicino, con la volontà di vedere qualcosa di radicalmente diverso rispetto alle ultime uscite. Con la consapevolezza che, in caso contrario, potrebbe essere già tempo di prendere decisioni forti, per dare una scossa a tutto l’ambiente.