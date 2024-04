Lazio-Juve: monte ingaggi a confronto

Ladeve necessariamente vincere contro la. Per una questione di prestigio, perché raggiungere la finale dile darebbe la possibilità di conquistare il primo e unico trofeo stagionale, ma anche per quanto dicono i valori della rosa. Troppo netto e marcato, secondo Tuttosport, il gap dei valori in campo tra le due squadre: da una parte i bianconeri con un valore complessivo di 490 milioni di euro (i top sono Vlahovic con 65, Bremer 60, Chiesa e Rabiot 40), dall'altra i biancocelesti che non raggiungono i 230, ovvero la metà (a spiccare, qui, sono Guendouzi con 25, Zaccagni 22 e Rovella 18).Certo, poi si sa che il calcio non si riduce mai a questo, ma è arrivato il momento che la squadra di Massimilianosi metta davanti allo specchio e si ricordi cosa, legittimamente, si aspetta la tifoseria. Anche perché, sempre per tornare ai numeri, esiste un altro dato oggettivo che fotografa la distanza tra le due squadre: ildella Juve (126 milioni) rimane quello più alto di tutta la massima divisione, mentre quello della Lazio si ferma a 74. Evidente, comunque, che in casa bianconera ci sia più di qualcosa che non va in questo momento. A Roma lo sanno, e cercheranno di approfittarne.