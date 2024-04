Esplode la gioia della dirigenza e Giuntoli strattona Manna nell'esultanza



È fallo? #JuveLazio pic.twitter.com/zxSYKmwIgi — ilbianconero (@ilbianconerocom) April 2, 2024

Juventus-Lazio, cosa significa l’esultanza della dirigenza

Bellissimo, da bomber vero, doppio passo a liberarsi e tiro incrociato per il 2 a 0 della Juventus sulla Lazio. Un gol che pesa come una piuma, nel senso che rende tutto più leggero e rasserena l’aria intorno al club bianconero.: da parte di tutti, squadra compresa.Domanda retorica: era fondamentale. E vincerla è una liberazione. Lo dimostrano le esultanze che esplodono dal settore dell’Allianz Stadium occupato dalla dirigenza bianconera. Federicoalza le braccia al cielo, Giovanniesulta senza contenersi. Due i cui destini sembrano segnati e il futuro lontano da Torino. E poi c’è Cristianoche sfugge all’occhio vigile – questa sera in particolare -, del Var per strattonare proprio Manna nell'esultanza.Come dicevamo, l’esultanza segnala quanto significasse la vittoria e quanto aiuti a risollevare gli animi e a portare un po’ di leggerezza, a scacciare il clima pesante come piombo delle ultime settimane.Ma segnala qualcosa in più. Ci dice della volontà di stare tutti uniti – come spesso richiama il club attraverso i suoi canali social -, anche al di là di quello che sarà il futuro. Il desiderio, più forte che mai, di riscatto e di lasciarsi alle spalle il periodo più complicato.Insomma, non importa quello che sarà, ci sarà tempo per fare le scelte, per programmare, per salutarsi e andare ognuno per la sua strada. Ma non è questo il momento; finché si è uniti sotto il simbolo della Juventus, si pensa solo al suo bene. Un segnale importante in questo momento: