Nel commentare la partita di ieri dellaallo stadio Olimpico, l'edizione odierna disi sofferma anche su quanto accaduto al momento dell'uscita di campo di Andrea, palesemente polemico nei confronti di Massimilianoa cui ha persino detto: "Mister, però devi stare tranquillo!". Non troppo diversa la reazione di Weston, con il quotidiano che propone quindi una riflessione: "Forse è stato un errore non mettere per troppo tempo il gruppo bianconero di fronte alle proprie responsabilità. Anche queste sono scelte che toccano ad Allegri in vista della chiusura di stagione: per la Champions e la finale di Coppa Italia non si devono fare prigionieri. Viene prima la Juve delle paturnie personali".Un messaggio chiaro, da tenere presente per un finale di stagione in cui i bianconeri devono ancora guadagnarsi il pass per l'Europa che conta e provare a vincere la Coppa Italia, possibilmente con lo spirito di un gruppo vero e non con la mera speranza di potersi aggrappare sempre a un episodio o a un colpo di fortuna.