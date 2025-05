Juventus, Lazio e Roma: chi sarebbe ora in Champions League?

Getty Images

differenza reti negli scontri diretti

differenza reti generale

gol segnati

sorteggio

Contrariamente a quanto accade per lo Scudetto o la salvezza, per la qualificazione alla Champions non è previsto alcuno spareggio. Il regolamento è chiaro:In caso di arrivo a pari punti tra due squadre, conta prima di tutto il rendimento negli scontri diretti. Se anche qui c'è parità, si considerano:Considerando una situazione a tre cona pari punti, la Roma sarebbe davanti grazie a 6 punti conquistati negli scontri diretti (1 vittoria e 3 pareggi), come la Juventus (1 vittoria e 3 pareggi), ma con una migliore differenza reti. La Lazio sarebbe invece fuori con soli 2 punti (2 pareggi, 2 sconfitte).

Tutto è ancora in ballo: ogni gol nelle ultime due giornate potrà fare la differenza, anche in caso di arrivo a pari punti.