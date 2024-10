Orario Juventus-Lazio

Sabato 19 ottobre è in programma il big match tra Juventus e Lazio. Sfida importantissima per entrambe le squadre, che si trovano insieme al terzo posto e vogliono avvicinarsi alla vetta. La Juve viene dal pareggio interno con il Cagliari, mentre i biancocelesti sono reduci da una vittoria contro l'Empoli. I bianconeri puntano a un successo in casa che manca dalla prima giornata (3-0 contro il Como).Juventus-Lazio si giocherà sabato 19 ottobre 2024 all'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:45.Juventus-Lazio verrà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su smartphone e tablet, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation. In alternativa si potrà scaricare l'app su Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. La partita verrà trasmessa anche su Sky.Il match sarà disponibile anche in diretta streaming- con l'app su tablet e smartphone oppure collegandosi con il proprio pc o notebook -, tramite l'app Sky Go.