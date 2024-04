. Questo il mantra che ripete l'edizione odierna di Tuttosport nel parlare dellache questa sera andrà a Roma a caccia dell'accesso alla finale diai danni della Lazio, un obiettivo tanto importante anche per le casse al punto che Massimiliano, da navigato allenatore qual è, sa bene di non doversi distrarre dal suo futuro e rimane concentrato sul presente, suo e del club, anche se potrebbe non più condizionare scelte societarie già prese. A testa alta anche perché, secondo il quotidiano, il pareggio contro il Cagliari, ormai archiviato, può e deve essere da stimolo per un immediato riscatto, per imprimere finalmente una svolta nel momento clou della stagione.I bianconeri sanno bene che il 2-0 dell'andata non può lasciare totalmente tranquilli e che all'Olimpico si dovrà vincere una dura battaglia. "Dovremo essere squadra, lottare, vincere i contrasti, ma anche giocare bene tecnicamente, con lucidità e personalità", il monito di Allegri, che non si preoccupa nemmeno di fronte alle voci di undiverso per la panchina della Juve, più maestro di calcio che gestore di uomini. Niente paura, quindi, perché in palio c'è un "premio" troppo importante. Questo sulla carta, poi sarà davvero così?Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.