JUVENTUS-LAZIO, LE ULTIME NOVITA'

Lanonostante le festività continua a preparare tra le mura amiche del JTC della Continassa la gara di Coppa Italia contro la Lazio in programma martedì sera alle ore 21 allo Stadium. Massimilianoper l'occasione sta ridisegnando la Juventus, dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio all'Olimpico nella serata di sabato. Innanzitutto, sembra che la famosa "Allegrata" non sia prevista.Certamente ritornerà Dusanche ha scontato il turno di squalifica dopo l'espulsione rimediata contro il Genoa. Stando a quanto filtra dalla Continassa sembra si vada sul tipico 3-5-2, senza particolari invenzioni. Dovrebbe tornare ad avere una maglia da titolare Kenan. Vanno verso un posto dal 1' anche Samuel Iling Junior (a cui è stato preferito De Sciglio all'Olimpico), Weston McKennie e Federico Gatti. La giornata di oggi è quella della vigilia, si scioglieranno gli ultimi dubbi.