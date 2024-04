Finalmente qualcosa si é visto, qualcosa é scattato. Certo, soprattutto nel primo tempo é stata la solita Juventus di sempre, quella che si é cacciata in una crisi che sembrava non avere fine. Avulsa davanti, scricchiolante dietro e in preda ai propri fantasmi. Ma poi, nella ripresa, la squadra bianconera ha dimostrato di poter essere altri, di voler essere altro. Si aspettava una risposta e una risposta si é vista.



E poi c'è Federico Chiesa. Come si può pensare di venderlo, come si può prendere in considerazione questa ipotesi? In una squadra più offensiva, che crea più occasioni, Federico sarebbe già in doppia cifra. E anche Vlahovic avrebbe qualche gol in più in questa stagione.



Di seguito, il video commento a caldo di Marcello Chirico.