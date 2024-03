Juventus, Allegri punta su Cambiaso nel tridente offensivo

Questi alcuni dei cambiamenti che ci saranno nella Juventus che affronterà la Lazio. La "nuova" Juve però passa soprattutto dae la sua posizione in campo.Ha fatto il terzino a Bologna, l'esterno di centrocampo (a destra e sinistra) in questa stagione, inventandosi anche come mezzala in più di una circostanza.con cui la squadra sarà schierata all'Olimpico. Una soluzione non "improvvisata" visto che in allenamento lo aveva già provato in quella posizione. Un "tridente" poco tridente, nel senso che non è quello che i tifosi sognano con Yildiz, Chiesa e un centravanti. Magari si potrebbe vedere a partita in corso come già successo (anche se per pochi minuti).abbassandosi nel corso della gara. D'altronde la duttilità del classe 2000 non la scopriamo oggi.Dopo la convocazione in nazionale, un altro test per Cambiaso. Più responsabilità e "pressione" di dover incidere non solo nella costruzione del gioco ma anche negli ultimi 30 metri.