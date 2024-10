Le parole di Fabio, medico sociale della, a Radio Radio:- "Lazzari ha svolto degli accertamenti di routine, visto che ha avuto un’infortunio e adesso stiamo quantificando i tempi per il suo recupero, ma sta procedendo tutto bene".- "Guendouzi? Stiamo lavorando anche con lui per capire i tempi di recupero necessari, per poterlo mettere al più presto in squadra. Non posso dire se giocherà o meno contro la Juventus, non è compito mio".